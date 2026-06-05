A 52 anni vanno bene diaframma e spermicida per la contraccezione?

Dottor Francesco Maria Fusi A cura di Francesco Maria Fusi - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 05/06/2026 Aggiornato il 05/06/2026

A 52 anni si può anche evitare la contraccezione, tuttavia il diaframma si può usare, anche associato a uno spermicida.

Una domanda di: Elisa
Ho 52 anni e un ciclo ancora abbastanza regolare. Data l'età, può essere una buona opzione utilizzare il diaframma in combinazione con un gel spermicida come anticoncezionale? Grazie per la risposta.

Francesco Maria Fusi
Francesco Maria Fusi

Gentile signora,
a 52 anni non è necessaria una contraccezione, le probabilità di dare inizio a una gravidanza sono praticamente pari a zero. Comunque il diaframma + spermicida si possono usare senza alcun timore. Cari saluti.

A 52 anni vanno bene diaframma e spermicida per la contraccezione?

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