A 57 anni quale contraccezione?

Una domanda di: Laura

Ho 57 anni e ho preso prima la pillola dopo la seconda gravidanza per 22 anni e poi dal 2018 ho messo Nuvaring. Dopo aver avuto ultimo ciclo il 24 aprile non l’ho rimesso su consiglio del ginecologo. Nel frattempo ho fatto test clear blue per monitorare l’eventuale ovulazione: test sempre negativo tranne 11/05/2024 (faccina sorridente). Ieri 22 maggio avrei dovuto riavere ciclo ma niente, con sintomi però di mal di pancia, ho fatto anche test precoce di gravidanza, negativo… Volevo mettere la spirale, ma il ginecologo ha detto di aspettare mestruazioni. Se non vengono ha detto che non c’è bisogno di spirale, io voglio stare tranquilla (e non lo sono) per eventuali gravidanze. Scusi la spontaneità ma mio marito non ne vuole sapere del preservativi. Un consiglio, grazie.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Cara signora,

a 57 anni le probabilità di dare inizio a una gravidanza sono pari a zero. Ricorrere a una contraccezione ormonale o alla spirale è quindi senz’altro inutile. In caso di rapporti sessuali con partner occasionali è invece consigliabile l’uso del profilattico perché mette al riparo dal rischio di contrarre una malattia a trasmissione sessuale, inclusa l’AIDS. Non mi sembra comunque questo il suo caso.

Cordialmente.

