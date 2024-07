A 58 anni determinati valori rilevati dagli esami del sangue esprimono l’arrivo della menopausa?

Una domanda di: Laura

Vorrei sapere se con questi valori, a 58 anni, posso considerarmi in menopausa:

LH. 28,21

FSH 46,93

Estradiolo > 10

Progesterone > 0,1

Ciclo non più venuto dal 24 aprile dopo aver sospeso l’anello contraccettivo Nuvaring.

Grazie.



Laura Trespidi Laura Trespidi

Carissima,

premetto che non sono assolutamente affidabili gli esami eseguiti a così breve distanza dalla sospensione dell’anello che appunto contenendo ormoni altera i risultati.

Detto questo, l’età media della menopausa in Italia è di 51,7 anni, quindi al di là dell’esisto degli esami e tenendo conto sia della sua età sia dell’amenorrea (assenza delle mestruazioni) possiamo pensare che lei sia già in menopausa. Cordialmente.



