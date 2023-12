A 6 settimane e mezzo non si sente il battito: è preoccupante?

Una domanda di: Maria

Buongiorno, ieri ho fatto una ecografia, sono a 6 settimane + 4 giorni e non si sente il battito: è preoccupante?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora, di solito in quest’epoca della gravidanza, cioè a 6 settimane più 3 giorni, calcolate in base al calendario ostetrico che conta le settimane di gravidanza a partire dal giorno di inizio dell’ultima mestruazione, l’ecografo dovrebbe riuscire a visualizzare oltre all’embrione anche il battito del suo cuoricino. Ma anche l’ostetricia, come del resto tutte le branche della medicina, non è una scienza esatta, non risponde a criteri matematici rigidi, per cui può senza dubbio capitare che vi siano deroghe a questo principio di massima. Basta infatti che l’ovulazione sia avvenuta più tardi di quanto ipotizzato per far sì che la gravidanza sia più indietro rispetto all’atteso e che quindi l’ecografo non riesca a individuare il battito, nonostante l’embrione sia vitale. Mi domando però che cosa le abbia detto il collega che ha effettuato l’ecografia, il quale di sicuro si è espresso sulla situazione …Probabilmente le ha dato appuntamento per un’altra ecografia a qualche giorno di distanza da quella eseguita, dico bene? Sarà in occasione di questo successivo controllo che si chiarirà bene se la gravidanza è o non è in evoluzione. Se è così come immagino, non ci resta che attendere la prossima ecografia. Mi tenga aggiornato, se lo desidera. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto