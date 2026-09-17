A 6 settimane l’ecografo non individua il battito cardiaco dell’embrione: perché?

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 17/09/2026 Aggiornato il 17/09/2026

È in settima settimana che se tutto va bene deve essere individuabile il battito del cuoricino dell'embrione. Se non accade purtroppo bisogna pensare che la gravidanza si sia interrotta.

Una domanda di: Elena Daniela
Buongiorno...allora dopo la visita in ps di un martedì 6/09 continuo ad avere una perdita al giorno, nel pomeriggio, da un singolo lato del salva slip marroncina scura oppure marroncina-gialla. Sabato mi sono recata al ps che teoricamente dovevo essere alla 6+5 settimane e mi hanno individuato camera, sacco e un abbozzo di 4 mm senza bfc, dicendo che comunque è indietro, secondo loro 6+1.... So che periodo fertile più o meno abbiamo avuto un unico contatto, giorno 9/08. Mi fanno perdere la speranza.

Augusto Enrico Semprini
Augusto Enrico Semprini

Cara Elena Daniela,
in una settimana saremo a 7 settimane e in quel periodo, se tutto sta procedendo bene, deve essere evidenziata una attività cardiaca embrionaria.
Per consolarla durante questa attesa le dico che quando le gravidanze si interrompono in questa fase è sempre dovuto a sbilanciamento cromosomico e quindi la natura fa una lavoro crudele ma fondamentale per evitare gravi conseguenze sul concepito.
Io avrei, come sempre, un profilo di ottimismo e spero che ce lo confermi dopo il controllo ecografico fra una settimana.

amniocentesi sotto ecografia

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