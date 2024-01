A 6 settimane non si vede il sacco vitellino

Una domanda di: Concetta

Buongiorno volevo chiederle per i conti della dottoressa sono di 6 settimane + 1 giorno, ho fatto le beta e sono uscite 3941.. stamattina sono andata a controllo per la visita, sono di 6 settimane + 6 giorni, la camera gestazionale c’era ma non è riuscita a vedere il sacco vitellino mi dovrei preoccupare?



Cara signora, per prima cosa mi viene da chiederle che cosa le ha detto la dottoressa che ha effettuato l’ecografia, perché eventualmente è a lei che avrebbe dovuto domnandare se preoccuparsi o no in base a quanto rilevato dall’indagine. Non è infatti possibile che la dottoressa non si sia espressa in alcun modo. Credo che almeno le abbia fissato un’altra ecografia a breve per valutare cosa sta accadendo, dico bene? Non è chiaro a che cosa si riferisca quando parla dei “conti fatti dalla dottoressa” per datare la gravidanza, visto che fino a quando non si può visualizzare e quindi misurare l’embrione il conteggio delle settimane di gravidanza si può fare in un unico modo a cui tutti si riferiscono, ovvero partendo dalla data di inizio dell’ultima mestruazione (che lei non indica). Detto tutto questo, a sei settimane di gravidanza (più uno o sei giorni, non cambia molto) e con il valore delle beta a quasi 4000 si dovrebbero già visualizzare non solo il sacco vitellino, ma anche l’embrione e il battito del cuoricino. Indicativamente, con un valore delle beta a 800 in genere si vede l’embrione, a 1000 anche il battito. In occasione del prossimocontrollo il quandro si ciarirà completamente. Auguri.

