A 7 settimane non si vede l’embrione

Una domanda di: Gabriella

Ho avuto l’ultima mestruazione il 23 luglio 2021. Oggi sarei a 7+3. Sono andata dalla ginecologa e nella visita mi ha detto che c’era il dubbio sugli echi embrionali e non c’era battito. Devo tornare tra una settimana per capire se si tratta di aborto o concepimento tardivo. Le chiedevo c’è qualche possibilità che l’ovulazione sia avvenuta dopo considerando le settimane in cui sono? Oppure è sicuramente a aborto? La ringrazio.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi Gentile signora, a quest’epoca, così precoce, che l’ecografia non sia dirimente è possibile. Purtroppo però l’unica cosa da fare è attendere una settimana, ripetere l’ecografia e vedere se le cose sono cambiate. Quindi nessuna certezza di un esito negativo, solo necessità di un po’ di pazienza. Mi tenga aggiornata, se lo desidera. Auguri. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto