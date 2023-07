A 8 settimane l’ecografo non rileva più l’embrione

Una domanda di: Claudia

Buongiorno dottore, sono molto preoccupata: ieri 8 settimane e 2 giorni fatta eco e non si riesce a vedere né l’embrione né si sente il cuoricino ma alla 6^ settimana + 3 giorni si vedeva tutto. Il mio ginecologo crede si sia fermato. Stamattina devo fare la beta: che speranze ci sono? Preciso che si vedono tanti fibromi.



Cara Claudia, i fibromi non possono essere causa di interruzione di gravidanza, se non in situazioni eccezionali. Se la data del concepimento è abbastanza affidabile e vi è un’ecografia precedente in cui è stato rilevato un battito che ora non è più visualizzabile la diagnosi di aborto interno è purtroppo confermata e deve discutere con il suo curante due aspetti. Il primo è se recuperare materiale per effettuare l’analisi citogenetica che permette di confermare o escludere uno sbilanciamento cromosomico del concepito, che ha impedito la prosecuzione della gravidanza. Poi in condizioni post gravidiche, visita ed ecografia per valutare la necessità di una miomectomia perché l’utero affronti la prossima gravidanza in ottime condizioni anatomiche e funzionali. Se vuole, mi faccia sapere quali sono le sue scelte concordate con il medico che la ha in cura. Cari saluti.

