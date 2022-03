A 9 settimane è normale che l’embrione non si veda?

Una domanda di: Fabiana

La mia ultima mestruazione è stata il 27/01, ho fatto la prima beta dopo una settimana con valore regolare che mi portava dalla 4/6 settimana, rifaccio dopo poco la beta valore sempre nella norma…ieri 28/03 faccio una ecografia prima e durante questa ecografia sia addominale che vaginale il ginecologo mi dice che viasualizza la camera gestazione,il sacco vitellino ma no l’embrione e che forse poteva essere un uovo bianco. Ripeto la beta il 29/03 subito dopo e il valore è abbastanza alto con riferimento

8/12 settimane,il ginecologo di dice di aspettare almeno 10 giorni per fare la prossima eco e per vedere. Mi assalgono tanti dubbi e mi chiedo: è possibile che quasi a 9 settimane l’embrione non si veda? (Voglio precisare che il mio ciclo è regolarissimo) E’ giusto aspettare così tanto perché per me sono tanti 10 giorni? Vorrei avere un altro parere. Grazie mille in anticipo per la risposta.



Gentile signora, il dosaggio delle beta in una gravidanza in cui ormai la camera gestazionale in utero si vede è piuttosto inutile. Come avrà visto anche lei, i valori sono estremamente variabili. Quindi, quando c’è una camera gestazionale in utero, l’unico esame affidabile è l’ecografia che, se la gravidanza evolve, mostrerà in sequenza un embrione e poi il suo battito. Se nulla di ciò accade, la gravidanza non evolve e quindi, a grandi linee, si potrà fare diagnosi di aborto interno [nel suo caso, se non compare l’embrione, di uovo cieco o bianco]. Purtroppo l’unica cosa da fare è aspettare… Con cordialità.

