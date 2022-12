A che ora deve passare Babbo Natale?

Una domanda di: Nidia

A che ora deve venire Babbo Natale da due bambine di due anni e mezzo?



Luisa Vaselli Luisa Vaselli

Gentile signora, nella tradizione popolare Babbo Natale arriva di notte quando i bambini sono addormentati. Dopodiché è al mattino che, trovando i doni, scoprono il suo passaggio. Così di solito accade nelle famiglie dove i bambini credono a Babbo natale. Non saprei dirle di preciso a che ora passi, ogni famiglia ha la propri “ora x” ma non credo rappresenti un dato importante né che ci sia bisogno di consultare uno psicologo per avere un’indicazione del genere. Forse lei vuole che le bambine lo aspettino alzate, perché magari sarà il nonno ad entrare in casa travestito? Se così fosse è ovvio che non sarebbe molto saggio che due bambine di due anni facessero le ore piccole. Se è vero, infatti, che se una volta all’anno l’orario della nanna può essere modificato lo è altrettanto che va spostato seguendo il buon senso. Fermo resta che se un giorno le bambine dovessero chiederle se Babbo Natale esiste dovrà dire la verità. Ma per questo c’è ancora tempo, probabilmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto