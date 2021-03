A cosa serve il progesterone?

Una domanda di: Eleonora

Salve Dottoressa le volevo chiedere di più sul progesterone che ruolo ha

nella gravidanza. Io sono 13+1 e lo sto prendendo per via di perdite di colore

marrone che ho avuto e dovrò prenderlo per 15 giorni.



Salve signora, le rispondo volentieri: il progesterone è l’ormone femminile che sostiene la seconda fase del ciclo (quella che va dall’ovulazione alla mestruazione per intenderci) e, qualora avvenga il concepimento, permette che la gravidanza proceda per il meglio.

La sua prima azione è a livello dell’utero: lo rende adatto ad accogliere l’embrione e allo stesso tempo lo mantiene rilasciato (l’utero è costituito in gran parte da tessuto muscolare).

In caso di minaccia di aborto o di parto prematuro si è soliti prescrivere il progesterone sotto forma di ovuli vaginali o compresse orali proprio per ottenere il rilasciamento uterino e permettere rispettivamente il riassorbimento di un eventuale distacco nella placenta e il proseguimento verso il termine della gravidanza.

Al di fuori dell’utero mi piace ricordare l’azione del progesterone sul tono dell’umore: ha un effetto deprimente. Ecco come mai si tende ad essere così fragili nel periodo che precede la mestruazione (chi non ha bisogno di un po’ di cioccolata per tirarsi su in quei giorni?) e anche in gravidanza!

Ma c’è una spiegazione anche a questo fenomeno (in Natura nulla succede mai per caso!) e sta nel fatto che siamo così sensibili proprio per essere più sollecite nel prenderci cura dei nostri figli, specie se neonati…non è stupefacente?

Spero di averla aiutata, le auguro un buon proseguimento della gravidanza

Cordialmente.



