A due anni di vita può mangare i frullati?

Una domanda di: Liliana

Volevo chiedere se sia bene dare da mangiare al bimbo di due anni i frullati. Grazie mille e buona giornata.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Cara signora, immagino che chieda se a 2 anni un bambino può alimentarsi con frullati e non se sia corretto che mangi TUTTO IL CIBO frullato. Nel primo caso la risposta è sì, non ci sono problemi di digeribilità, a patto che la quantità da inghiottire non siano eccessive! Starei sugli 70-80 ml di frullato, massimo, corrispondente a 1-2 frutti in dipendenza della grandezza del frutto e dalla sua percentuale di liquido (l’arancia probabilmente è quella che si presta meglio a dare tanto liquido rispetto al frutto iniziale). Però c’è una osservazione da fare: sarebbe meglio fornire al bambino, anche se piccolo, la possibilità di mangiare la frutta a pezzetti, non frullata, per imparare a masticare e a modellare la dentizione. Si sa che è più facile bere il frullato, ma il rischio è quello di somministrare spesso il doppio della quantità di frutta prevista per porzione! Poi comunque, non aggiungere mai zucchero nel frullato, che deve essere al naturale. Certo il frullato può occasionalmente andare bene quando i tempi sono contingentati o se si è in viaggio o di corsa, ma di regola meglio il frutto a pezzetti! A maggior ragione questo deve valere per le verdure (esclusi i passati) o per gli altri cibi solidi. Insomma il bambino a due anni deve utilizzare i denti per masticare, ovviamnete tutto deve essere tagliato in piccolissimi pezzi e deve avere una consistenza ragionevolmente morbida. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

