A due mesi dal parto, può iniziare un’altra gravidanza?

Una domanda di: Anna

Salve dottore,

ho partorito da 2 mesi, il capoparto non è ancora arrivato, ho avuto rapporti con mio marito e la sfortuna vuole che si è rotto il preservativo. Ho mandato subito a prendere la pillola del giorno dopo. La prego, mi dica che funziona: non me la sento per niente affrontare un’altra gravidanza.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, il capoparto ovvero la prima mestruazione dopo il parto normalmente si presenta da 40 a 120 giorni dopo il parto, in maniera assolutamente fisiologica. In tutto questo l’allattamento può interferire modificando i tempi della sua comparsa. La ripresa dei rapporti durante l’allattamento generalmente non comporta un rischio di concepimento nell’immediato post parto, tuttavia non è possibile escludere in senso assoluto questa possibilità e pertanto l’assunzione di un contraccettivo post coitale potrebbe essere indicata entro 72 ore dal rapporto. In ogni caso, per verifica, faccia un test di gravidanza dopo 15 giorni dall’assunzione del contraccettivo d’emergenza.

