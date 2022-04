A forte rischio in caso di quarto cesareo: si può tentare lo stesso?

Una domanda di: Melania

Gentile dottore ho il desiderio di un quarto figlio, ma dopo il terzo cesareo mi hanno detto di non averne più perché nell’ultimo ho rischiato per un emorragia interna e un ulteriore intervento con annessa trasfusione. Secondo lei potrebbe accadere di nuovo e quindi è da accantonare l’idea di un’altra gravidanza? Grazie per la cordialità.



Gentile signora, un quarto cesareo è di per se un intervento ad alto rischio, così come a rischio di rottura d’utero è la gravidanza. Se poi ha già avuto problemi emorragici il rischio aumenta ulteriormente. Se così non fosse, i colleghi non sarebbero stati così drastici, non crede? Prudenza vuole che anche io, come gli altri medici, le suggerisca di non esporsi a un simile pericolo, che potrebbe anche mettere a repentaglio la sua vita. Cordialmente.

