A inizio gravidanza, solo latte e cereali per via della forte nausea: ci sono rischi?

Una domanda di: Adina

Sono a 9+2 e ho una piccola preoccupazione. Prendo 4 Nuperal al giorno ma la nausea continua a esserci perenne, mangio poco, ho

un nodo in gola e nello stomaco che non mi fa mangiare altro che latte e cereali, non riesco a mandare giù altro manco sotto tortura, un boccone di

qualsiasi altra cosa mi fa correre subito a vomitare tutto… Tutto questo latte e cereali può fare male? Non so proprio più che fare, ho provato di

tutto…La ringrazio anticipatamente per i minuti dedicati nel leggere e nell’eventuale risposta!



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, anche se può sembrare strano le direi di fidarsi del suo istinto e di assecondare la dieta al momento un po’ limitata che sta seguendo.

Credo sia il modo migliore per fare fronte alla nausea importante che presenta nonostante la terapia con Nuperal.

Non so se riesca a bere acqua. Se la gradisce, quella frizzante dovrebbe essere adatta per contrastare un po’ i sintomi di questa gravidanza inziale, può essere d’aiuto berla a piccoli sorsi, magari con un cucchiaino.

Inoltre le volevo dire che la nausea e il vomito, per quanto debilitanti, sono un ottimo segnale di gravidanza in regolare evoluzione e per questo motivo spero lei abbia la pazienza di sopportarli: significano che sta andando tutto per il meglio!

Poi immagino lei già sappia che per contenere la nausea è utile mangiare poco e spesso, magari cibi freddi che quindi non hanno particolari odori e possibilmente asciutti.

Infine, esiste un rimedio non farmacologico interessante per la nausea gravidica: si tratta dei braccialetti contro il mal d’auto che si vendono in farmacia. Vanno a stimolare un punto del polso che è impiegato anche in agopuntura e non di rado sono risultati utili alle pazienti che li hanno impiegati. Devo comunque dirle che se arrivasse a perdere il 10% del peso corporeo (ossia 6 chili se ne pesa 60) è comunque indicata una valutazione in pronto soccorso ostetrico… Spero di averla aiutata e soprattutto che questi sintomi le diano tregua entro il primo trimestre di gravidanza. Cari saluti.



