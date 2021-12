A nove settimane l’ecografia non rileva l’embrione: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Vanessa

Ho avuto l’ultima mestruazione ciclo il 23 ottobre, dopodiché ho eseguito il dosaggio dell’ormone beta-hCG, da cui è emerso un valore di 4505. Successivamente mi sono sottoposta all’ecografia, che però non ha individuato l’embrione. Una settimana dopo ho rifatto il dosaggio delle beta-hCG da cui è risultato un valore di 4135. A questo punto sono andata al pronto soccorso, dove mi hanno rifatto l’ecografia: non si vedeva nulla. I dosaggi eseguiti successivamente hanno evidenziato la diminuzione dei valori delle beta (l’ultimo era di 4031). C’è da preoccuparsi??



Gentile signora lei è alla nona settimana e mezzo: c’è da pensare a una localizzazione extrauterina oppure alla persistenza di materiale trofoblastico indipendentemente dalla gravidanza che era iniziata ma che non sta procedendo. Sono certo che il suo ginecologo le abbia prospettato controlli ulteriori, che le abbia spiegato che probabilmente la gravidanza si è arrestata, ma un salto nel pronto soccorso di un ospedale importante lo farei comunque per fare chiarezza sulla situazione. Con cordialità.

