A otto settimane di gravidanza non si vede l’attività cardiaca delll’embrione

Gentile Clarissa,

se tutto va bene, in effetti a otto settimane l'attività cardiaca deve essere visualizzata dall'ecografia, tuttavia la possibilità che il concepimento sia avvenuto più avanti rispetto alla data ipotetica lascia ancora un margine di speranza che l'embrione sia vitale. Non mi riferisce le riflessioni che di sicuro avrà fatto il medico che ha effettuato l'ecografia ma di sicuro si sarà espresso, o quantomeno, le avrà fissato il prossimo controllo, dico bene? In generale, in casi come il suo si ripete il controllo a una settimana di distanza dal precedente, è così anche per lei? Se anche in questo successivo controllo non dovesse essere individuato il battito allora dovremo pensare a un'interruzione spontanea della gravidanza (ma credo che di questo sia già stata messa al corrente). Con cordialità.



