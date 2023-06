A otto settimane non si vede l’embrione: serve il dosaggio delle beta-hCG?

Una domanda di: Cristina

Salve, ho 28 anni e sono alla prima gravidanza. L’ultima mestruazione l’ho avuta il 13 di aprile 2023 e ovviamente il 13 di maggio mi sono saltate. Il 23 maggio ho fatto il primo test di gravidanza Clear Blue ed è risultato incinta 1-2. Il 29 di maggio ho avuto la prima ecografia dalla ginecologa e mi si è presentata una camera gestazionale con diametro 0.40cm vuota. La ginecologa mi ha riprenotato una visita l’8 giugno per dare tempo al tempo e l’otto giugno ho rifatto l’ecografia da cui è risultata la camera gestazionale ingrandita, raddoppiata dall’ultima volta ovvero 0.82 cm ma sempre vuota. Oggi ho fatto le prima beta hcg e il valore è di 8057.7 e il medico mi ha consigliata di ripeterle lunedì mattina per vedere se raddoppiano. Sono confusa, non so se sta andando bene o se si tratta di un ovulo cieco. Preciso che negli ultimi anni ho avuto un ciclo abbastanza irregolare, con ritardi a volte anche di una settimana/due.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Cristina, dopo che si è visualizzata la camera gestazionale in utero lo strumento ecografico dà informazioni più affidabili sull'evoluzione della gravidanza di quanto possa fare il dosaggio ripetuto delle beta-hCG. Dopo 8 settimane di amenorrea (assenza delle mestruazioni), ovvero quando secondo il calendario ostetrico si è nell'ottava settimana di gravidanza (come lei era l'8 giugno), se non è possibile visualizzare l'embrione con attività cardiaca purtroppo la diagnosi è quella di una gravidanza con esito abortivo. ovviamente spetta al suo ginecologo darle la conferma e valutare con lei la situazione. Con cordialità.