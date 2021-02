A quasi 8 settimane non si vede l’embrione

Una domanda di: Sara

Buongiorno, il 20 ottobre 2019 ho subito un percorso farmacologico per uovo

chiaro, ciclo abortivo durato fino al 30 ottobre ciclo successivo arriva il

25 novembre e il 25 dicembre test positivo. Ora dovrei essere di 7+6 fatta

prima eco ma si vede solo camera e sacco. Non mi hanno dato niente in mano non

so le misure la ginecologa mi ha solo detto che l’embrione non c’è e che

dovrò rifare il percorso. La mia domanda a questo punto è se posso avere

qualche speranza o se devo di nuovo passare la stessa esperienza di qualche

mese fa. Mi scuso se nn sono stata molto chiara. Sono un po’ disperata.

Ringrazio comunque per il tempo dedicatomi.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora, se è effettivamente una 7 settimana e 6 giorni, e non ci sono possibilità che ci sia stato un concepimento ritardato, temo che sia effettivamente una gravidanza anembrionata, cioè senza embrione. Essendo poi la seconda volta dovrà fare altri esami volti a comprendere perché le accade questo. Con cordialità.