A quasi sette settimane non si vede l’embrione

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 20/10/2026 Aggiornato il 20/10/2026

Se tutto va bene, in genere a sette settimane di gravidanza l'ecografo riesce a individuare l'embrione con attività cardiaca, tuttavia se l'ovulazione è avvenuta molto dopo rispetto alla data presunta succede più avanti.

Una domanda di: Antonella
Forse questa domanda è giá stata fatta tante volte. Sono andata a fare la prima eco transvaginale a 6+6. Ultimo ciclo 27/8 ovulazione tra il 7 e 8/9 seguita con stik e temperatura basale. Si vede solo la camera gestionale in ottimo stato niente sacco niente embrione, niente misure. Visita molto veloce. Mi rimanda tra 10 giorni ipotizzando o che sia più indietro o un possibile uovo chiaro. Sono molto preoccupata un po' perché la visita in sé è stata molto rapida e poi perché io non ho nessun problema o sintomo che mi potesse far immaginare questo. Ho mille dubbi anche legati al fatto che ho 40 anni e sono sovrappeso. Cerco qualche rassicurazione in merito. Grazie.

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Cara Antonella,
lei cerca rassicurazioni, ma a dirle come stanno le cose e se la gravidanza è in evoluzione, come ci auguriamo, sarà il prossimo controllo. Mi dispiace che il collega si sia dimostrato frettoloso mentre eseguiva la visita e spero che la prossima volta le verrà dedicato più tempo e le faranno sentire maggiore attenzione. Mi sento di dirle che a quasi sette settimane in genere se tutto va bene l'embrione con attività cardiaca dovrebbe essere visualizzabile con l'ecografia, se non succede è sì possibile che l'ovulazione sia avvenuta più tardi rispetto al presunto, ma bisogna anche mettere in conto di trovarci di fronte a un uovo chiaro. Speriamo davvero che sia corretta la prima ipotesi. Mi tenga aggiornato, tanti cari saluti.

amniocentesi sotto ecografia

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Sacco vitellino: a cosa serve e quando si vede in gravidanza

Sullo stesso argomento

In settima settimana l’ecografia non individua l’embrione: che sta succedendo?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

In settima settimana l'embrione dovrebbe essere individuabile con l'ecografia, tuttavia ci sono eventualità che possono far sì che accada un po' più avanti: è il passare dei giorni che permette di capire se la gravidanza è in evoluzione o no.   »

In 10a settimana l’embrione non si vede ma le beta aumentano

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

In 10^ settimana di gravidanza, se tutto va bene, l'ecografo deve visualizzare l'embrione con il battito del cuoricino: se questo non avviene ma il valore delle beta continua ad aumentare non vi è ancora la certezza assoluta che si sia verificato un aborto.   »

Uovo chiaro: raschiamento, farmaci o attesa?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Dopo un aborto spontaneo, si può attendere che l'utero si ripulisca senza bisogno di interventi esterni, se non si vuole aspettare una buona alternativa è rappresentata dai farmaci. Il raschiamento ha un vantaggio, ma può essere più duro da sopportare emotivamente.   »

Uovo chiaro o concepimento tardivo?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Gaetano Perrini

Solo una seconda ecografia può permettere di appurare se la gravidanza è in evoluzione o no, mentre il solo valore delle beta non basta.   »

Sarà anche questo un uovo chiaro?

Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

La maggior parte delle gravidanza che si interrompono è dovuta a un'anomalia cromosomica del concepito. Si tratta di un'eventualità casuale che non è detto si debba ripetere.   »

Le domande della settimana

Ciuccio: che fare se il bimbo non lo vuole più, ma senza urla e fatica ad addormentarsi?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

Se il ciuccio viene rifiutato, può essere sostituito da un altro oggetto consolatorio, come un pezzo di stoffa impregnato dall'odore della mamma.  »

Macchie in viso lasciate dall’herpes zoster: si può fare qualcosa?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Floria Bertolini

I segni che l'infezione da herpes zoster (responsabile della varicella) possono essere così marcati da risultare non completamente eliminabili con i mezzi di cui, almeno per ora, si dispone in ambito medico.   »

Test di gravidanza positivo: che fare subito dopo?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

La prima cosa da fare quando si scopre la gravidanza è fissare un appuntamento con il ginecologo per la prima visita e la prima ecografia.   »

Regressioni varie all’inizio della scuola materna: che fare?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

Non sorprende che un bambino abbia bisogno di un po' di tempo per adattarsi alla novità rappresentata dalla scuola materna, quindi la cosa migliore da fare è avere pazienza nella certezza che ogni singola regressione dei primi giorni si risolverà in modo spontaneo.   »

Cortisonico in spray prescritto in gravidanza per una forte rinite: può essere pericoloso?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Il mometasone assunto sotto forma di spray nasale entra in circolo in quantità davvero minime, quindi è senz'altro opportuno impiegarlo quando il medico ritiene strettamente necessario prescriverlo.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 