A quasi sette settimane non si vede l’embrione

Una domanda di: Antonella Forse questa domanda è giá stata fatta tante volte. Sono andata a fare la prima eco transvaginale a 6+6. Ultimo ciclo 27/8 ovulazione tra il 7 e 8/9 seguita con stik e temperatura basale. Si vede solo la camera gestionale in ottimo stato niente sacco niente embrione, niente misure. Visita molto veloce. Mi rimanda tra 10 giorni ipotizzando o che sia più indietro o un possibile uovo chiaro. Sono molto preoccupata un po' perché la visita in sé è stata molto rapida e poi perché io non ho nessun problema o sintomo che mi potesse far immaginare questo. Ho mille dubbi anche legati al fatto che ho 40 anni e sono sovrappeso. Cerco qualche rassicurazione in merito. Grazie.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara Antonella,

lei cerca rassicurazioni, ma a dirle come stanno le cose e se la gravidanza è in evoluzione, come ci auguriamo, sarà il prossimo controllo. Mi dispiace che il collega si sia dimostrato frettoloso mentre eseguiva la visita e spero che la prossima volta le verrà dedicato più tempo e le faranno sentire maggiore attenzione. Mi sento di dirle che a quasi sette settimane in genere se tutto va bene l'embrione con attività cardiaca dovrebbe essere visualizzabile con l'ecografia, se non succede è sì possibile che l'ovulazione sia avvenuta più tardi rispetto al presunto, ma bisogna anche mettere in conto di trovarci di fronte a un uovo chiaro. Speriamo davvero che sia corretta la prima ipotesi. Mi tenga aggiornato, tanti cari saluti.





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