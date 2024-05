A sei settimane di gravidanza non si vede la camera gestazionale ma la beta aumenta

Una domanda di: Irene

Buonasera Dottoressa, le spiego io ho effettuato percorso in PMA con ovodonazione e fatto transfer il 22 Aprile di 1 blastocisti.

Il 2/05 prime beta 23 molto basse, il 6/05 ho delle perdite leggere rosa e il 7/05 faccio beta e sono 128.

10/05 beta 255.

17/05 beta 637.

20/05 beta 1218.

La mia ginecologa ieri mi ha fatto un’eco ma non ha trovato la camera gestazionale. Non ha trovato niente né dentro l’utero né fuori.

Lei presuppone che sia una GEU e mi dice che devo correre subito al pronto soccorso e che non posso stare sola e di non guidare, ma visto la mia faccia

titubante mi vuole far rifare le beta il 23/05 e poi di nuovo eco. Oggi 22/05 presa dalla paura che mi ha trasmesso la ginecologa sono andata

al PS ginecologico mi hanno rifatto eco e anche loro non hanno trovato nulla né fuori né dentro: mi hanno detto di monitorare le beta e vedere come si

procede.

Le mie domande sono, ma se non si vede nulla oggi domani che cambia? Non è

meglio aspettare una settimana? E se non c’è nulla perché le beta

aumentano? Dove è andata a finire la blasto???

Poi questi calcoli delle settimane non mi tornano per me sono molto meno…

Secondo lei è una GEU o è possibile che io sia ancora indietro?

Grazie. Saluti.





Eleonora Porcu Eleonora Porcu Gentile Signora,

sono in accordo con la sua ginecologa. La mancanza di camera ovulare in utero e il valore della beta-hCG che continua ad aumentare fa pensare ad una possibile gravidanza ectopica (gravidanza extrauterina o GEU) che all’ inizio può essere di incerta localizzazione, infatti non si riesce a visualizzare la sede in cui si è annidato l’embrione.

Segua le indicazioni della sua ginecologa che mi sembra assai competente, scrupolosa e consapevole dei rischi di una gravidanza ectopica.

Le auguro ogni bene.

