A sei settimane il battito si vede ma non si sente

Nelle prime settimane di gravidanza, non importa che il cuoricino non si senta ancora, l'importante è che l'ecografia lo visualizzi.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile signora, a sei settimane + due giorni è sufficiente visualizzare il battito del cuoricino, non deve affatto preoccuparsi. Cari saluti.

Una domanda di: Marcella Sono in attesa di 6+2 settimane, l’embrione è di 5,5mm, ho fatto una ecografia il 26 di Aprile, ma il dottore vedeva il battito ma non riusciva a sentirlo. Mi devo preoccupare? Saluti. La ringrazio.

Gli Specialisti Rispondono

A differenza dell'isterosalpingografia tradizionale, la sonoisterosalpingografia non impiega i raggi X, ma gli ultrasuoni. Tuttavia prudenza vuole sia meglio effettuarla, come la tradizionale, entro massimo il 14° giorno del ciclo, per evitare il rischio che interferisca su un'eventuale gravidanza appena... »

Gli Specialisti Rispondono

Il pediatra curante può non prescrivere le indagini consigliate dal collega allergologo: può capitare, per esmepio, quando a suo avviso non era necessario un consulto specialistico. »

Gli Specialisti Rispondono

L'emocromatosi è una condizione che, una volta diagnosticata, si controlla con ottimi risultati, quindi non c'è ragione per rinunciare alla paternità nel caso in cui se ne sia portatori. »