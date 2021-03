A sei settimane l’embrione non si vede ancora

Una domanda di: Cristina

Oggi dovrei essere 6 settimane + 2 giorni, ho fatto un’ ecografia dove si vedeva solo camera

gestazionale e sacco vitellino. Il ginecologo mi ha detto che potrei essere

in ritardo.

In questi giorni sto avendo perdite di muco bianco/giallino chiaro, solo una

volta pulendomi mi è capitato di vedere una striatura marroncina…è

normale?

In più non ho sintomi di gravidanza, li ho avuti solo per pochissimi giorni

prima dell’ecografia…ma ad oggi non ho nulla. È normale anche questo? Sono

preoccupata, ho già avuto un aborto precoce.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, capisco la sua ansia e ammetto che dal punto di vista medico potrebbero non essere dei bei segnali sia l’assenza di sintomi della gravidanza, sia il fatto che in ecografia lei risulti “indietro” come settimana gestazionale. Anche la storia di un precedente aborto precoce potrebbe sommarsi tra i fattori prognostici negativi…mentre possiamo considerare come normali le perdite di muco marroncine. Ogni gravidanza è a sé, comunque, e a volte anche con scarsi o nulli sintomi sta in realtà procedendo tutto per il meglio.

Immagino lei abbia in programma un controllo ecografico a breve per verificare l’evolutività della gravidanza, dico bene?

Forza e coraggio, si fidi di quello che sente: l’istinto materno esiste per davvero! Mi tenga aggiornata se desidera, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

