A sei settimane non si vede il battito

Una domanda di: Jessica

Salve,

spero che lei potrà togliere qualche dubbio. Ho un ciclo regolare ogni 25 giorni e ho avuto l’ultima mestruazione il 27/08. Il 4 ottobre faccio il dosaggio delle beta, valore 852.

Dopo una settimana i valori sono saliti a 3572. Ieri sono andata a fare la prima ecografia e purtroppo non si riusciva a vedere la camera gestionale. Faccio l’ecografia con sonda vaginale e riusciamo a vedere il feto ma non il battito. Io oggi sono entrata nella settima settimana. Il dottore mi ha detto di ritornare fra una settimana per vedere se riusciamo a sentire il cuore. Può dirmi qualcosa in più?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, mi scusi se l’ho fatta attendere per la risposta…in effetti anche se all’inizio della gravidanza l’ormone beta-hCG è aumentato vertiginosamente, all’ecografia che mi ha riportato sembrava incinta di circa 5 settimane, ossia due settimane in meno del previsto. Questo potrebbe essere un segnale che la gravidanza non sta purtroppo procedendo al meglio e potremmo dover porre diagnosi di aborto interno al prossimo controllo ecografico a distanza di una settimana qualora ancora il battito cardiaco dell’embrione non fosse visibile.

È un’evenienza più frequente di quanto non si pensi e la causa può essere legata ad una sorta di selezione naturale rispetto agli embrioni portatori di difetti genetici incompatibili con la sopravvivenza.

Certamente è un lutto vero e proprio e ci vorrà tempo per superarlo insieme come coppia…eventualmente potete chiedere l’aiuto di uno psicoterapeuta: l’unione fa la forza!

Dal punto di vista medico ci tengo a dirle che non necessariamente lei dovrà sottoporsi al raschiamento dell’utero: è possibile anche optare per la condotta d’attesa, lasciando che la natura faccia il suo corso.

Questo le consentirà sia di evitare traumatismi sull’utero, sia di riprendere prima la ricerca di una successiva gravidanza…

Spero di esserle stata di aiuto, mi tenga aggiornata se lo desidera, cordialmente.



