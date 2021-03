A sei settimane non si vede l’embrione

Una domanda di: Lucia

Ieri ho fatto la prima ecografia a 6 settimane + 0: si è visualizzato il sacco gestazionale

di 11×6 mm con sacco vitellino all’interno. Non è stato visualizzato il polo

embrionale. Il dottore mi ha detto di ritornare tra una settimana.

L’ultima mestruazione risale al 2 febbraio e gli stick di ovulazione hanno dato

picco dal 20 febbraio. Solitamente ho un ciclo di 32 giorni.

Secondo lei come sono le misure? Potrebbe non comparire l’embrione?

Per il momento non ho nessun sintomo di gravidanza, solo stitichezza.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

il comportamento del ginecologo è stato ineccepibile: in casi come questo solo il trascorrere dei giorni può permettere di capire se la gravidanza sta evolvendo. E' possibile che tra una settimana si veda l'embrione. Se ciò non dovesse avvenire, saremmo in presenza del cosiddetto "uovo cieco", quindi di una gravidanza assente. Con cordialità.