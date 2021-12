A sei settimane non si vede l’embrione

Una domanda di: Cira

Ciao ho fatto la prima ecografia sono giusto di 6 settimane è possibile che si veda la gravidanza con all’interno solo il sacco vitellino? Il medico mi dice che è perché è presto ma sarei più felice di sentire altri pareri visto che questa gravidanza è la prima e la desidero da tantissimo.



Gentile signora, certo è possibile, basta che la gravidanza sia iniziata qualche giorno dopo la data che si presume (circa a metà ciclo) per determinare la comparsa dell’embrione qualche giorno più avanti di quello che ci si aspetta. Potrà ripetere l’ecografia a distanza di una settimana per chiarire la situazione. Colgo l’occasione per augurarle un felice anno nuovo.

