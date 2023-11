A sei settimane si vede l’embrione ma non il battito del suo cuoricino

Una domanda di: Caterina

Salve dottore, ieri ho fatto la prima ecografia a 6+3 sotto consiglio del ginecologo (so che molti ginecologi non la fanno prima delle 8 settimane) vi allego la situazione in foto, dice che non gli piace la forma della camera che l’embrioncino c’è ma non vede il battito e che non vede il sacco vitellino, insomma mi ha proprio detto che secondo lui è più un no che un sì. Ho fatto sempre le beta fino alla visita ogni 2/3 giorni e sono sempre raddoppiate oggi me le ha fatte ripetere e devo aspettare i risultati e rifare l’eco tra una settimana. Vi giuro non so come sopravvivere questi giorni, spero sia solo troppo presto. Ultima mestruazione il 12 settembre: Le mie beta: Le prime il 16 ottobre 649; Seconde il 18 1342; Terze il 21 2813; Quarte il 24 4857.



Cara Caterina, legga con attenzione quanto le scrivo. Le gravidanze hanno due possibili esiti: la nascita a termine di bambini con un assetto cromosomico in grado di garantire loro quasi sempre una vita sana e gravidanze abortive in cui il feto nella maggior parte dei casi è portatore di uno sbilanciamento cromosomico che non gli permette di svilupparsi oltre le prime settimane. Diciamo che in termini semplici non ha i numeri per andare avanti. Entrambe le gravidanze quando si annunciano danno la speranza di una felice conclusione ma non sempre le cose vanno secondo i desideri e questo va messo in conto. Comunque sia, nella pratica clinica in questa fase precoce di gestazione può essere difficile visualizzare il battito a sei settimane perche il concepimento è stato tardivo e l’embrione è più giovane di quanto si pensi e, se pur dotato di battiti, non è possibile visualizzarlo tramite ecografia. Vi è quindi margine di possibilità di esito felice anche nel suo quadro e il collega che la segue con molta competenza ha chiesto un controllo ad una settimana di distanza come è giusto fare. Se la gravidanza non evolverà deciderà con lui se procedere ad una isterosuzione per accertare se vi è uno sbilanciamento cromosomico dell’embrione come causa della mancata evoluzione positiva di questa gravidanza. Spero ci faccia sapere tra qualche giorno che tutto è andato bene.

