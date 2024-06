A sei settimane si vede l’embrione ma non il suo cuoricino: può essere ancora presto?

Una domanda di: Monica

Salve, ieri ho fatto ecografia primo trimestre transvaginale, l’embrione è risultato essere nella sesta settimana compiuta, di 2,6 mm ma senza battito.

Mi hanno rimandato a una nuova eco tra 10 gg. È possibile che non si veda ancora il battito? Grazie.



Cara signora,

se tutto va bene in sesta settimana il battito del cuoricino deve essere visualizzato dall’ecografia. I colleghi hanno comunque agito in modo più che corretto fissandole un’altra ecografia a distanza di 10 giorni e a non escludere con sicurezza che la gravidanza si sia spenta. Direi quindi di attendere la prossima indagine, ma senza farsi troppe illusioni, come sono certo le abbia detto il medico che ha effettuato l’ecografia. Da parte mia le auguro però tutto vada invece per il meglio. Cordialmente.



