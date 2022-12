A sette settimane l’ecografia non visualizza il cuoricino

Una domanda di: Consiglia

Salve professore, volevo un vostro parere. Ho avuto l’ultima mestruazione il 31 ottobre e sono gravida di 7 settimane + 3 giorni. Due settimane fa, a 5 settimane + 2 giorni, ho fatto la prima eco e c’era solo la camera gestazionale senza sacco vitellino. Oggi all’eco di 7+3 si sono visti la camera, il sacco vitellino e l’embrione ma non si è sentito il battito…il dottore mi ha detto che all’80 per cento è un aborto perché secondo lui l’embrione sarebbe dovuto essere molto più grande rispetto a quello che è. Io di solito ho cicli regolari ogni 30 gionri, solo il mese scorso mi è venuto in ritardo di 8 giorni. Secondo lei potrebbe essere un ritardo dell’ovulazione o devo rinunciare a tutte le speranze? Nel periodo fertile ho fatto una cura di Augmentin per 10 giorni perché avevo un’otite acuta: ha potuto influire sull’evoluzione della gravidanza? Grazie.



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Gentile signora, per prudenza un’ecografia la ripeterei a 7-10 giorni dalla precedente, anche se le probabilità di esito favorevole non sono tante perché a sette settimane il cuoricino dovrebbe essere visibile in ecografia. Per quanto riguarda l’augmentin la tranquillizzo: se la gravidanza non dovesse procedere non è responsabilità sua. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

