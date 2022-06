A sette settimane l’embrione non si vede: la gravidanza si è interrotta?

Una domanda di: Isabella

Ho fatto un test di gravidanza il 3 maggio con esito positivo, nella prima visita si è visto solo il sacco vuoto così ho ripetuto la visita dopo 10 giorni. Secondo il ginecologo sarei dovuta essere a 7 settimane + 3 e che quindi la gravidanza si è interrotta: è possibile invece che avendo un ciclo molto irregolare l’ embrione non sia ancora visibile?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora, non indica la data di inizio della sua ultima mestruazione che, secondo quanto afferma il ginecologo che la ritiene in settima settimana più 3 giorni dovrebbe essere stata il 4 aprile scorso. Se realmente fosse in settima settimana certamente l’embrione si dovrebbe vedere, ma poiché i suoi cicli sono irregolari potrebbe aver ovulato tardi rispetto alla data presunta e, di conseguenza, essere rimasta incinta più avanti di quanto calcolato “a tavolino”. Il fatto che non abbia perdite di sangue né dolori è un buon segno, comunque sia pronunciarsi in casi come il suo è impossibile. Bisogna attendere la successiva ecografia che scioglierà ogni dubbio. Mi faccia sapere se lo desidera. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto