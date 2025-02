A sette settimane non si vede il battito: proseguirà la gravidanza?

Elisabetta Colonese Elisabetta Colonese

Cara signora,

in effetti a 7 settimane e qualche giorno il battito cardiaco del bambino dovrebbe vedersi con l’ecografia.

Sono d’accordo nel farsi rivedere per un secondo controllo a distanza di 7 giorni, salvo il caso in cui comparissero dolori di pancia e sanguinamento: in questo caso sarà opportuno che lei vada subito al pronto soccorso. Le faccio tanti in bocca al lupo.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

