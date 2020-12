A sette settimane non si vede l’embrione

Una domanda di: Gina Gabriela

Salve, oggi o avuto la prima ecografia sono di 7+4. Ultima mestruazione 30 ottobre, il

mio ciclo è di 26 giorni. Con l’ecografia hanno visto la camera gestazionale che

misura 16 mm circa, ma niente embrione. Posso sperare che sia ancora

presto o pure c’è un aborto in atto?



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora,

si può sperare se il concepimento è avenuto in ritardo rispetto alla data presunta. In caso contrario, cioè se fosse avvenuto a metà ciclo a quest’epoca l’embrione avrebbe dovuto vedersi. Con cordialità.



