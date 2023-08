Ablazione dell’endometrio: quanto dura il sanguinamento?

Ci si deve aspettare che dopo un interento di ablazione parziale dell'endometrio le perdite di sangue persistano per un paio di settimane.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Una domanda di: Daniela Salve il 28 luglio sono sottoposta ad isteroscopia: ablazione parziale dell’endometrio per metrorragia (sanguinamento uterino anomalo non legato alle mestruazioni) recidivante ma ad oggi continuano le perdite ematiche, ora chiedo per quanto le avrò?

Gli Specialisti Rispondono

Qualche balbettio a due anni e mezzo di età può essere fisiologico, quindi privo di significato e destinato a risolversi spontaneamente con il passare dei mesi. Tuttavia aiutare il bambino è opportuno e il modo per farlo c'è. »

Gli Specialisti Rispondono

Non accade nulla di terribile se per alcune settimane il bambino si rifiuta di mangiare la frutta. Meglio rassegnarsi a questa "presa di posizione" e rispettarla anziché insistere a oltranza, per non rischiare di trasformare quella che potrebbe essere un'avversione temporanea in un'ostilità destinata... »

Gli Specialisti Rispondono

Ci sono prodotti di erboristerie, come galega (o capraggine), fieno greco e finocchio, che possono favorire la produzione di latte materno, ma quello che serve più di tutto è bere abbondantemente ogni giorno. »