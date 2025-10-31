Aborti ripetuti

Dottoressa Laura Trespidi Pubblicato il 31/10/2025

Rivolgersi a un Centro per la procreazione medicalmente assistita accelera i tempi quando si vuole un figlio, si hanno alcuni aborti alle spalle e 40 anni.

Una domanda di: Medea
Buongiorno dottoressa,
ho avuto il suo contatto dal mio reumatologo, il quale mi ha consigliato, insieme alla mia ginecologa, di iniziare un percorso di pma. Mi ha anche suggerito l'ospedale Mangiagalli.
Ho 40 anni, 3 aborti alle spalle e una malattia autoimmune in remissione. Volevo sapere come devo muovermi per prenotare una visita con Lei presso la struttura consigliata?
La ringrazio.

Laura Trespidi
Laura Trespidi

Carissima,
purtroppo l’età matura è la prima causa di abortività. La patologia autoimmune in remissione non incide particolarmente sugli abortì. Per le visite presso i Centri per la procreazione medicalmente assistita si deve chiamare l'Ospedale a cui si decide di rivolgersi. Cordialmente.

