Aborti ripetuti

Una domanda di: Medea
Buongiorno dottoressa,
ho avuto il suo contatto dal mio reumatologo, il quale mi ha consigliato, insieme alla mia ginecologa, di iniziare un percorso di pma. Mi ha anche suggerito l'ospedale Mangiagalli.
Ho 40 anni, 3 aborti alle spalle e una malattia autoimmune in remissione. Volevo sapere come devo muovermi per prenotare una visita con Lei presso la struttura consigliata?
La ringrazio.
Laura Trespidi
Carissima,
purtroppo l’età matura è la prima causa di abortività. La patologia autoimmune in remissione non incide particolarmente sugli abortì. Per le visite presso i Centri per la procreazione medicalmente assistita si deve chiamare l'Ospedale a cui si decide di rivolgersi. Cordialmente.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto