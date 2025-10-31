Aborti ripetuti

Una domanda di: Medea

Buongiorno dottoressa,

ho avuto il suo contatto dal mio reumatologo, il quale mi ha consigliato, insieme alla mia ginecologa, di iniziare un percorso di pma. Mi ha anche suggerito l'ospedale Mangiagalli.

Ho 40 anni, 3 aborti alle spalle e una malattia autoimmune in remissione. Volevo sapere come devo muovermi per prenotare una visita con Lei presso la struttura consigliata?

La ringrazio.

