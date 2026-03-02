Aborti ripetuti, mutazioni, ipotiroidismo e adenomiosi: che fare per evitarne altri?

Una domanda di: Yulia

Salve dottore, ho 30 anni e da poco ho avuto il mio terzo aborto, questa volta è stata una gravidanza tubarica .

Ho l’ipotiroidismo, adenomiosi, mutazione MTHFR eterozigote e PAI-1 4G/5g eterozigote … quali sono le strade da prendere se dovessi rimanere incinta di nuovo ?

Grazie mille.

