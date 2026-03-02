Aborti ripetuti, mutazioni, ipotiroidismo e adenomiosi: che fare per evitarne altri?

Una domanda di: Yulia
Salve dottore, ho 30 anni e da poco ho avuto il mio terzo aborto, questa volta è stata una gravidanza tubarica .
Ho l’ipotiroidismo, adenomiosi, mutazione MTHFR eterozigote e PAI-1 4G/5g eterozigote … quali sono le strade da prendere se dovessi rimanere incinta di nuovo ?
Grazie mille.
Claudio Ivan Brambilla
Gentile lettrice,
grazie per le tante informazioni sulla sua situazione sanitaria. Quanto riferisce è rappresentato da condizioni che, se prese singolarmente, non aumentano in modo significativo il rischio di aborto; vanno però valutate nel loro insieme. Inoltre lei ha avuto anche una gravidanza extrauterina, che riconosce nelle sue cause dalla endometriosi ad esiti di infiammazione pelvica miscunosciuta, tanto per citarne alcune. Quindi, piuttosto che dire "quali strade intraprendere in caso di una nuova gravidanza, mi sento di dirle che "prevenire è meglio che curare" ... significa che si deve affidare a un Centro per poliabortività o, meglio ancora, a un Centro di procreazione medico assistita per valutare cosa fare prima di avviare una nuova gravidanza. Cari saluti.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto