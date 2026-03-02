Aborti ripetuti, mutazioni, ipotiroidismo e adenomiosi: che fare per evitarne altri?

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 02/03/2026 Aggiornato il 02/03/2026

Una domanda di: Yulia
Salve dottore, ho 30 anni e da poco ho avuto il mio terzo aborto, questa volta è stata una gravidanza tubarica .
Ho l’ipotiroidismo, adenomiosi, mutazione MTHFR eterozigote e PAI-1 4G/5g eterozigote … quali sono le strade da prendere se dovessi rimanere incinta di nuovo ?
Grazie mille.

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Gentile lettrice,
grazie per le tante informazioni sulla sua situazione sanitaria. Quanto riferisce è rappresentato da condizioni che, se prese singolarmente, non aumentano in modo significativo il rischio di aborto; vanno però valutate nel loro insieme. Inoltre lei ha avuto anche una gravidanza extrauterina, che riconosce nelle sue cause dalla endometriosi ad esiti di infiammazione pelvica miscunosciuta, tanto per citarne alcune. Quindi, piuttosto che dire "quali strade intraprendere in caso di una nuova gravidanza, mi sento di dirle che "prevenire è meglio che curare" ... significa che si deve affidare a un Centro per poliabortività o, meglio ancora, a un Centro di procreazione medico assistita per valutare cosa fare prima di avviare una nuova gravidanza. Cari saluti.

