Aborti ripetuti: perché?

Una domanda di: Floriana

Test gravidanza positivo giovedì scorso, beta sabato

mattina 362, poi domenica giorno di Pasqua inizio ad avere perdite, vado

ospedale ed essendo ad 1-2 settimane, così diceva test gravidanza clearblu,

non si vede nulla, mi dicono di ripetere le beta. Ripeto le beta martedì e

purtroppo sono di 341, quindi scese. Continue perdite, il ginecologo mi fa

smettere sia progesterone che cardioaspirina, e mi dice di ripetere le beta il giorno dopo.

Oggi rifaccio il test clearblu e mi dà 2-3 e mi aspettavo 1-2 dato le

perdite e le beta comunque abbassate. Domani dovrò ripeterle. Sono

distrutta. Ho già due figlie una di 5 e una di 15 e mai avuto problemi. Due

anni fa gravidanza biochimica, mentre l’hanno scorso raschiamento alla 9

settimana, e ho perso due gemelli. Oggi a distanza di un anno mi ritrovo

ancora ad un aborto ma perché? Cosa posso fare? Questo mese sono rimasta

subito incinta con clomid e progesterone però mi sa che lo sto perdendo.

Grazie attendo una vostra risposta.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, mi dispiace le stia capitando per la terza volta di veder sfumare il suo sogno di diventare nuovamente mamma.

Dal punto di vista medico possiamo tener presente che esiste una selezione naturale che impedisce l’evolversi di gravidanze in cui il bambino sia portatore di difetti genetici incompatibili con la sopravvivenza. Inoltre, in caso di aborti spontanei ripetuti e consecutivi (almeno due) sono indicati degli accertamenti per escludere una condizione denominata poliabortività che a volte sottende dei difetti nella coagulazione del sangue. E’ utile anche escludere delle infezioni pelviche attraverso dei tamponi vaginali e cervicali, la presenza del Papillomavirus attraverso l’esecuzione del Pap test ed eventualmente dell’HPV test (ossia un esame che ricerca il DNA del Papillomavirus a livello del collo uterino), l’esistenza di altre patologie che possono eventualmente essere responsabili degli aborti ripetuti come ad esempio una patologia tiroidea oppure la celiachia…In più c’è anche il fattore età: lei non mi dice quanti anni ha, comunque sia il rischio di aborto spontaneo è maggiore quanto più l’età materna è avanzata.

Dal punto di vista personale, l’aborto spontaneo è un lutto a tutti gli effetti: noi mamme lo sappiamo che quei minuscoli esserini sono già dei figli!

Lei che è già mamma di due figlie magari le guarderà ancora più riconoscente…non è scontato riuscire ad avere figli ma che benedizione che sono per la nostra vita, non è vero?

L’abbraccio e le sono vicina anche se a distanza…

