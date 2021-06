Aborti spontanei a 42 anni

Una domanda di: Pamela

Salve, ho 42 anni e sono madre di due bimbe (gravidanze senza problemi, parti naturali). Ho sviluppato pressione alta dopo il secondo parto (non in gravidanza) e questa purtroppo pare essere diventata cronica (uso Labetalol). Ho avuto un aborto spontaneo a gennaio (pare un ovulo cieco) e un altro a maggio – vivo all’estero e purtroppo qui non fanno molte analisi dopo problemi di questo tipo; è anche molto difficile vedere un ginecologo privatamente! Comunque l’eco transvaginale che mi avevano fatto non ha rivelato nulla di anomalo. Ho visto un ginecologo privato, che mi ha fatto fare questi esami: tiroide (funzione normale), Lupus (negativo), anticorpi anticardiolipin (negativo). Secondo lui tutto è a posto e non vede motivo di fare altri trattamenti o prescrivere farmaci.

Tenga presente che ho allattato la mia seconda bimba fino a inizio marzo – mi chiedo se questo possa aver causato bassi livelli di progesterone, il che potrebbe aver causato l’interruzione a maggio (alla nona settimana; all’ottava avevo notato piccole perdite gialle e marroni; alla nona purtroppo perdite di sangue, che hanno espulso naturalmente quella che pare la sacca vitellina (e anche una piccola placenta?).

Nel caso dovessi restare incinta di nuovo può essere utile prendere Aspirinetta 75mg, dato che ho la pressione alta e una vena varicosa nella gamba destra? Sarebbe consigliato anche il progesterone?

Grazie mille per ogni eventuale consiglio e parere.

Gentile signora, io credo che il suo problema dipenda principalmente dall’età. Purtroppo le probabilità di interruzione spontanea della gravidanza aumentano notevolmente dai 40 anni in su perché le probabilità di anomalie nel prodotto del concepimento sono correlate all’età della donna, quindi è la natura stessa che tende a espellere gli embrioni che presentano alterazioni. Certamente l’aspirinetta potrà essere utile in un futuro concepimento, per la presenza dell’ipertensione, ma per il resto non ci sarà molto da fare se non stare a vedere come vanno le cose. Con cordialità.



