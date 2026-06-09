Aborti spontanei: è stata colpa dell’ureaplasma?

Una domanda di: Cristina

Buongiorno professore,

si ricorda di me? Le avevo scritto riguardo la mia situazione di due gravidanze anembrioniche dopo vari tamponi ero risultato positiva a escherichia coli, ma poi ripetendo i tamponi è uscita fuori un ureaplasma combattuto con ben 3 cicli di antibiotici mirati per me e mio marito e ad aprile sono risultata negativa dopo 2 mesi di battaglia. Oggi sono contenta di darle una buona notizia: ho scoperto di essere di nuovo incinta di poche settimane non le nascondo la mia paura ovviamente, ma mi sono ricordata delle sue parole che primo o poi sarebbe arrivata una bella giornata dopo il mal tempo: per la gravidanza sia prima che adesso sto prendendo ovofert fast Cardirene da 75mg e progefik, un ovulo la sera. La mia domanda è: potrebbero essere dipesi dall'ureaplasma i miei aborti?



