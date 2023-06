Aborti spontanei: possono dipendere da un precedente aborto farmacologico?

Una domanda di: Francesca

Scrivo in quanto ho una paura che mi sta togliendo il sonno. Purtroppo un anno fa ho effettuato un aborto farmacologico. Ho riprovato in seguito ad avere una gravidanza ma ho avuto due aborti, entrambi nella fase iniziale. Mi chiedo se l’effetto antagonista del mefioristone possa essere stato irreversibile, andando ad inibire per sempre i miei recettori del progesterone (che ho sempre molto alto) e impedendomi per sempre di avre una gravidanza.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora, il farmaco in questione ha una emivita breve, e già nel ciclo successivo non esplica più alcun effetto. Stia tranquilla che non è stata la sua assunzione a causare l’interruzione spontanea delle sue gravidanza. Dovrà sottoporsi a una serie di indagini per chiarire la situazione, ovvero per scoprire il perché di questi aborti. Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto