Aborti spontanei: riprovarci o effettuare indagini?

Ci siamo sentite a fine marzo, sono la ragazza dell’aborto spontaneo a maggio 2024 e la biochimica di marzo 2025. Come da Suo consiglio, ho eseguito una visita più appronfondita: utero arcuato, ma nella normalita’ (eco 3d) e progesterone basso (val. 8.7 al gc22). Mio marito ha eseguito anche 2 spermiogrammi nel mese di maggio: il primo

disastroso, non lo prendo nemmeno in considerazione, il secondo ci dice che ha una concentrazione piu’ bassa (8mln/ml) ma una forma tipica del 19%, infatti um 08/05/2024, il ginecologo mi ha prescritto Progeffik 200mg per 10 giorni…mattina. Il 03/06/2025 test positivo! Ripetuto la mattina 12 (digitale “incinta 1-2”). Purtroppo anche questa conclusa come biochimica, ieri fatte beta con valore <3.2. Un disastro…ma me lo sentivo perché gli stick erano chiari…ed avevo un fastidio alla parte destra del ventre come a marzo.

La prossima settimana mio marito farà una visita andrologica. Adesso sto aspettando una risposta dal mio ginecologo, per capire cosa fare. Gradirei moltissimo che anche lei mi dia un consiglio, se aspettare, approfondire, riprovare. Alla fine abbiamo capito che sicuramente non si tratta di infertilità ma c’è qualcosa che non va nella fase di impianto/continuazione...La ringrazio moltissimo per il tempo dedicato.

