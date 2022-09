Aborto da incontinenza cervicale: la fertilità dopo l’accaduto rimane uguale a prima?

Una domanda di: Francesca

Buongiorno dottore, lo scorso 16 agosto ho avuto un parto abortivo (22 settimane) a causa della dilatazione del collo dell’utero, senza aver alcun sintomo se non il sanguinamento la mattina del giorno stesso. Vorrei un altro parere, mentre attendo di andare a controllo dalla dottoressa che mi segue, se posso avere rapporti prima dell’arrivo del capoparto e se la mia capacità di avere figli è rimasta alta come prima. Non ho avuto alcun aiuto né raschiamento in ospedale, ho espulso tutto da sola. grazie buona giornata



un aborto da incontinenza cervicale non modifica la possibilità di concepire. Occorrerà però capire se l’aborto sia stato determinato da una infezione o da una problematica congenita del collo dell’utero, anche per ridurre al minimo le possibilità che si ripeta. Se era stata confermata l’assenza di residui intracavitari può avere rapporti sessuali, altrimenti meglio aspettare il controllo. Con cordialità.

