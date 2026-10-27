Aborto farmacologico, contraccezione d’emergenza e assenza delle mestruazioni

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 27/10/2026 Aggiornato il 27/10/2026

Circa un mese dopo un'interruzione della gravidanza è opportuno sottoporsi a una visita di controllo per verificare che tutto sia tornato alla normalità.

Una domanda di: Vale
Salve, ho avuto un aborto interno, e successivamente fatto il farmacologico il 12 agosto... dopo 1 settimana ho preso ellaone, ora siamo il 22 ottobre e ancora non mi è tornato il ciclo, è normale e devo aspettare, oppure devo fare dei controlli? Dato che mi è stato suggerito dalla dottoressa di inserire la spirale jaydess appena mi fosse tornato il ciclo e tenerla per almeno 1 anno, e poi riprovare ad avere una gravidanza... Ho la mutazione genetica e anni fa avevo preso l'acido folico per sistemare gli ormoni che non andavano... Fatemi sapere, grazie.

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,
non è chiara la ragione per la quale abbia preso ellaOne a una settimana dall'assunzione dei farmaci per ripulire l'utero. Detto questo, a circa un mese da un aborto è opportuno sottoporsi a un controllo ginecologico con ecografia per verificare che la procedura sia andata a buon fine: lei ha rispettato questo appuntamento a settembre? Mi manca inoltre un altro dato: perché la sua ginecologa le ha suggerito di attendere un anno prima di riprovare ad avviare un'altra gravidanza? In genere, dopo un aborto non c'è bisogno di attendere tutto questo tempo per fare un nuovo tentativo, ma forse nel suo caso c'è qualche ragione particolare che lei non mi ha riferito e che io non posso immaginare. Per quanto riguarda la mutazione di cui lei parla, penso si riferisca alla MTHFR, che è estremamente comune e richiede, in caso di accertata omocisteina più alta della norma, di assumere l'acido folico nella sua forma più attiva (ma di questo deve parlare con il suo medico). In generale l'acido folico normale si assume a partire dal periodo pre-concezionale e fino almeno all'inizio del secondo trimestre: serve per la prevenzione della spina-bifida nel bambino. Per quanto riguarda l'opportunità di effettuare controlli per questa assenza delle mestruazioni, si confronti con il ginecologo che l'ha seguita nei giorni dell'interruzione della gravidanza per stabilire il da farsi con cognizione di causa, in quanto lui ha informazioni sanitarie che la riguardano che io non possiedo.
Con cordialità.

Aborto farmacologico, contraccezione d’emergenza e assenza delle mestruazioni

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Sullo stesso argomento

Mestruazioni in anticipo a 41 anni: è normale?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Nell'arco della vita fertile di una donna è possibile che occasionalmente le mestruazioni tardino o anticipino rispetto alla data presunta, senza che questo abbia significato. Ma in età matura le irregolarità possono essere avvisaglie di menopausa.  »

Mestruazioni in ritardo: cosa può essere?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Le possibili ragioni di un'irregolarità mestruale sono numerose: per individuare quale tra queste è responsabile di un ritardo serve un controllo ginecologico ed eventualmente i dosaggi ormonali che si effettuano con lo specifico esame del sangue.   »

Mestruazioni molto abbondanti in una donna di 45 anni: che fare?

Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

Un flusso mestruale molto abbondante merita sempre un controllo ginecologico con ecografia perché potrebbe essere il segnale della presenza, per esempio, di un polipo.   »

Fibroma: ci sono farmaci che lo riducono?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

In effetti, esistono medicine che possono ridurre la dimensione di un fibroma: la scelta della più appropriata al caso spetta al ginecologo curante.   »

Fibromialgia: può dare doloretti a livello vaginale?

Gli Specialisti Rispondono di Professor Francesco De Seta

Una volta esclusa la presenza di infezioni, è verosimile che i fastidi avvertiti a livello della vagina possano essere in relazione con la fibromialgia. Spetta comunque allo specialista curante stabilire se è proprio così.   »

Le domande della settimana

Induzione del parto e paura di affrontarla

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Prima di affrontare il tema dell'induzione occorre capire la ragione per la quale viene decisa: il solo peso di 3.500 grammi del bambino non è una giustificazione sufficiente, a meno che non si associno particolare problemi come il diabete gestazionale. Esistono metodi naturali, come fare l'amore, che...  »

Ciuccio: che fare se il bimbo non lo vuole più, ma senza urla e fatica ad addormentarsi?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

Se il ciuccio viene rifiutato, può essere sostituito da un altro oggetto consolatorio, come un pezzo di stoffa impregnato dall'odore della mamma.  »

Macchie in viso lasciate dall’herpes zoster: si può fare qualcosa?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Floria Bertolini

I segni che l'infezione da herpes zoster (responsabile della varicella) possono essere così marcati da risultare non completamente eliminabili con i mezzi di cui, almeno per ora, si dispone in ambito medico.   »

Test di gravidanza positivo: che fare subito dopo?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

La prima cosa da fare quando si scopre la gravidanza è fissare un appuntamento con il ginecologo per la prima visita e la prima ecografia.   »

Regressioni varie all’inizio della scuola materna: che fare?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

Non sorprende che un bambino abbia bisogno di un po' di tempo per adattarsi alla novità rappresentata dalla scuola materna, quindi la cosa migliore da fare è avere pazienza nella certezza che ogni singola regressione dei primi giorni si risolverà in modo spontaneo.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 