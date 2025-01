Aborto farmacologico: dopo quanto si può cercare una gravidanza?

Una domanda di: Marina

Il 21 dicembre ho subito un aborto farmacologioco post gravidanza anembrionica. Al controllo, dopo una settimana mi è stato riferito che avevo espulso tutto. Ho 37 anni, sempre avuto ciclo regolare. E sarebbe stata la mia prima gravidanza. Assumo regolarmente acido folico da 4 mesi, tra quanto posso cercare una nuova gravidanza? Devo aspettare un ciclo?

Grazie mille e buona giornata.



Cara Marina,

dopo 30 giorni dall’aborto la donna torna fertile

Questa è la legge della natura e non vi è motivo per attendere oltre la ricerca di una gravidanza

Come avrò letto da altre risposte incoraggiamo sempre le donne a un’analisi citogenetica sul tessuto abortivo.

E lei non l’ha eseguita ma alla sua età la possibilità di avere un secondo aborto perche l’embrione risulta sbilanciato è 1 su 50.

Quindi ci auguriamo di cascare nei 49 embrioni bilanciati per permettere di realizzare il suo desiderio di gravidanza. Cordialmente.



