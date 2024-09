Aborto interno: cosa aspettarsi se si viene sottoposte a RCU?

Una domanda di: Luisa

Purtroppo il 16 settembre ho fatto la mia prima ecografia (10+1) e ho scoperto di essere in presenza di un aborto ritenuto, la gravidanza si

era interrotta alla sesta settimana. Ho fatto il pre-ricovero per essere sottoposta a RCU dopo 4 giorni. Da ieri sera però ho un po’ di perdite tipo

ciclo mestruale, non molto intense e senza particolare dolore. La ginecologa ieri mi ha detto di recarmi al PS solo in presenza di forti dolori ed

emorragia. Cosa dovrei aspettarmi a questo punto? Una mestruazione normale che improvvisamente può causarmi un qualche dolore lancinante e la

conseguente espulsione? Non so che fare, non voglio allarmarmi e sperare che la natura faccia il suo corso, ma mi chiedo cosa devo aspettarmi…potrei

avere solo lievi perdite fino al ricovero? O è improbabile? So che sono domande un po’ aleatorie, ma vorrei più che altro capire se devo aspettarmi dolori

atroci da un momento all’altro.



Elsa Viora Elsa Viora Gentile Luisa,

è impossibile, come lei sa, fare una diagnosi a distanza.

In linea generale, posso dirle che in caso di aborto interno può anche verificarsi l’espulsione spontanea, prima della RCU (revisione della cavità uterina).

Dopo la RCU è normale avere dolore simil-mestruale (che è dovuto alle contrazioni dell’utero che deve espellere eventuali coaguli e tornare piccolo come era prima della gravidanza) e perdite di sangue che possono durare qualche giorno. Ovviamente se il dolore e/o le perdite diventano importanti è opportuno rivolgersi al Pronto soccorso.

Però dato che oggi è il giorno fissato immagino sia ricoverata e quindi avrà già risolto. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Leggi anche: