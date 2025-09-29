Aborto interno e mutazione MTHFR

Una domanda di: Karolina Giovedì durante una visita di controllo il battito dell'embrione non c'era più, siamo stati al pronto soccorso ed oggi mi hanno somministrato misegyne e lunedì dovrò tornare per il misoone. Ho 28 anni, era la prima gravidanza, sento molto sconforto, mi è stato detto che succede molte volte ma viverla è diverso. Vedendo la mia storia familiare, mia sorella ha la mutazione mthfr, io non l'ho mai fatta, ma ho sempre avuto l'omocisteina alta, riuscita ad abbassarla fino a 10 con acido folico da 600mg, inoltre la proteina c è bassa, e INR è leggermente sopra la media. Una volta superata tutta questa situazione, ci saranno delle analisi consigliate da fare? Grazie e buona giornata.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Karolina,

la possibilità di interruzione della gravidanza nel primo trimestre prima dei 30 anni è l’11%. Questa è la percentuale di bambini con sbilanciamento cromosomico e che quindi non hanno la possibilità di evolvere verso una gravidanza a termine con la nascita di un bambino sano. Questo avviene in tutte le donne e la mia opinione è che le caratteristiche coagulatorie (ovvero la mutazione di cui parla) abbiano poca o nulla importanza. Rispetto l'opinione di chi invece crede che la coagulazione possa avere rilevanza nel regolare decorso del primo trimestre. Sempre alle mie pazienti indico la possibilità di un'analisi citogenetica del tessuto placentare perché questa opinione sia validata da un risultato di anomalia. Credo che sia la condotta più attenta volta a fare una diagnosi perché, in fondo, ho perso un piccolo paziente e voglio sapere se questo era inevitabile. La possibilità di un prossimo aborto è di una su 83, quindi le auguro di concepire al più presto, perché, sempre a mio avviso, un periodo di pausa post abortivo non ha alcuna utilità e spero ci faccia sapere in tempi brevi che vi è una nuova gravidanza con buon decorso e che questo dispiacere si allontani. Un caro saluto.



