Aborto: la camera gestazionale può restare in utero anche durante una successiva gravidanza?

Ho da porle una domanda. Sono incinta alla 10 settimane + 3 giorni, la camera gestazionale c’è, il battito anche ed è tutto nella norma.

Ho un utero fibromatoso e mi è stato riscontrato la presenza di un fibroma forse delle dimensioni di 6 cm. Ma non riescono a capire cosa sia

realmente, la mia domanda è: potrebbe essere una vecchia camera gestazionale vuota non espulsa. Le allego due foto grazie per la risposta.



non è proprio possibile formulare una diagnosi in base al fermo immagine tratto da un’ecografia che è un’indagine in movimento (sullo schermo passano le immagini che vengono interpretate a mano a mano che vengono captate). Comunque è altamente improbabile che inizi una gravidanza se non è terminata la gravidanza precedente: si chiama super-fetazione e negli esseri umani non si verifica, gli eventuali casi sono così eccezionali da sfiorare la leggenda.

Credo sia utile che ne riparli con i colleghi che la stanno seguendo, i quali peraltro hanno onestamente espresso i loro dubbi. Cordialmente.

