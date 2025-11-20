Aborto o GEU?

Una domanda di: Serena Ho avuto l’ultimo ciclo l’11 ottobre e un rapporto non protetto il 24 ottobre. Ho un ciclo di 26 giorni circa, abbastanza regolare quindi attendevo mestruazioni il 7/11. Qualche giorno prima inizio ad avere delle macchie marroni ma solo per due giorni (cioè 5 e 6/11). Aspetto qualche giorno e il 10 faccio test clearblue che esce positivo. L’11 mattina faccio le beta con prelievo e risultano ad 81. Intanto ricomincio ad avere perdite marroni e stanchezza. Il 13 ho perdite più abbondanti anche di colore rosso. Vado in ps ma mi dicono che una visita sarebbe inutile perché secondo loro è solo ciclo. Il 14 ripeto le beta pensando siano scese ma sono invece salite a 136. Ad oggi continuo a perdere molto sangue e da giorni ho forti dolori pelvici e stanchezza. Devo preoccuparmi? Pensate possa essere un aborto biochimico o che ci siano elementi per una gravidanza extra uterina? Devo pretendere visita? Quanto dureranno queste perdite? E in quanto tempo ci si aspetta che diminuiscono i valori delle beta? Grazie.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Serena,

ci sono abbastanza dati che devono portarci a escludere una gravidanza extrauterina: dolore, sanguinamento e andamento irregolare dell'ormone della gravidanza (beta-hCG). Una visita pelvica e un controllo ecografico possono aiutarci a capire se questo sospetto è fondato o, come speriamo, no e siamo solo di fronte a un aborto molto precoce. Quindi penso che sia importante un controllo immediato e una guardia attiva a tutela della sua salute.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto