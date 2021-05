Aborto o mestruazione?

Una domanda di: Luisa

Ho effettuato una interruzione di gravidanza volontaria farmacologica ad inizio aprile, ho avuto le perdite di sangue per quasi tutto il mese, poi mi sono finite per circa due settimane. Il 07/05 ho iniziato ad avere nuove perdite, durate 11 giorni, sempre più abbondanti con dolori e dei piccoli coaguli di sangue. Ho fatto due test a distanza di una settimana e sono risultati positivi.

La mia domanda è questa: è semplicemente ciclo mestruale, oppure un aborto spontaneo? Grazie.





Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora, senza un’ecografia che ci dica cosa c’è dentro o fuori dall’utero, lei potrebbe avere o avere avuto un aborto spontaneo, un aborto incompleto, una gravidanza extrauterina, la ritenzione di materiale dell’interruzione farmacologica. Purtroppo ancora non siamo dotati di sfera di cristallo. Se fossi stata in grado di dirle di più, lo avrei fatto nella sua precedente domanda.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto