Aborto ricorrente: cosa può essere?

Una domanda di: Sienna

Salve dottore, nonostante sia rimasta subito incinta ho avuto 3 aborti: uno ad aprile 2021 a 6+2; uno ad agosto a 6+5 e l’ultimo lo scorso febbraio a

7 settimane. Con tutte e 3 ho avuto sempre beta abbastanza basse, solo con l’ultima sono arrivate a non più di 5000..con le altre due nemmeno a 2000.

Nelle prime 2 la camera gestazionale era presente ma non era cresciuta, nell’ultima in terapia con siringhe di progesterone, cardioaspirina,

sinopol forte, euplacent e prefolic la camera era cresciuta ma non si è formato l’embrione. La mia domanda è: come mai continuo ad abortire? Sempre

tra la 6 e 7 settimana e partono sempre con beta basse? Ho fatto tutti i controlli possibili. Il cariotipo e l’istologico sull’ultimo materiale

abortivo sono risultati normali, il cariotipo di coppia anche. Ho la tiroidite di Hashimoto però i valori della tiroide sono buoni quindi nessuna

terapia. Gli esami sulla coagulazione sono buoni a detta dell’ematologo non è dipeso da quello anche se ho il fattore II e mthfr in eterozigote. Mi ha

solo consigliato alla prossima di aggiungere anche eparina. Amh a 2.43 e tutti gli altri esami del sangue (curva glicemica,insulinemica,omocisteina e

tanti altri che consigliano con la poliabortività) nella norma. Ho fatto anche l’isteroscopia, tutto ok. Ho un ciclo di 25 giorni molto molto scarso che

mi dura all’incirca 4 giorni. Ho assunto la pillola anticoncezionale per una decina di anni e l’ho interrotta nel 2020. Il ginecologo mi diceva che avevo

ovaio policistico ma dagli esami del sangue mirati si evinceva che la funzionalità era intatta mentre la ginecologa di ora ed una che mi controllò

in ospedale dicono che non è ovaio policistico, forse per la poca quantità di cisti. Non so più che fare e come procedere. Cosa pensate? Grazie.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora,

le cause di una poliabortività sono molteplici. Nella stragrande maggioranza dei casi sono fetali, non solo cromosomiche (che lei ha escluso nell’ultimo aborto), ma anche geniche. Oppure ci possono essere altre cause, bisognerebbe vedere quelle che ha indagato e se manca qualcosa (per esempio segnali di endometrite o un eccesso di natural killers uterini). Si affidi ad un centro poliabortività per effettuare le indagini che forse mancano. Tenga presente che in una certa percentuale di casi, le cause di aborto ricorrente non risultano identificabili. Con cordialità.

