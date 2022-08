Aborto ripetuto: cosa posso fare?

Elsa Viora Elsa Viora

Gentile Morena,

l’aborto spontaneo nel primo trimestre è un evento che purtroppo può succedere e che non dipende da cosa lei ha fatto o non ha fatto, nella gran parte dei casi è una sorta di selezione naturale (è un termine duro ma è così) di embrioni che hanno “qualcosa” che non va.

Se l’evento si ripete è opportuno fare degli accertamenti e capire se vi è un motivo e quindi se è possibile fare delle cure per prevenire l’aborto.

Le consiglio di rivolgersi a un ospedale in cui sia operativo un centro con professionisti competenti sull’argomento “aborto ripetuto”.

Le auguro di trovare una soluzione e di avere una gravidanza al più presto. Mi tenga aggiornata, se lo desidera. Cari saluti.

